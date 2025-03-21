Олег Царёв: Последние новости вокруг переговоров по Украине:

Последние новости вокруг переговоров по Украине: США в Саудовской Аравии намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны, утверждает спецпосланник Трампа по Украине Келлог.
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