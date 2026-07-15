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Ливан: официальные лица Air France объявили о продлении приостановки полетов в и из международного...

Ливан: официальные лица Air France объявили о продлении приостановки полетов в и из международного аэропорта Бейрут-Рафик Харири (BEY/OLBA) до 2 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.

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