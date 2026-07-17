Турция предложила стать «крышей» Украины – Россия запретила турецкие персики

Инна Каракеян

Напомню, что сказал Андрей Громыко в похожей ситуации на приеме в Белом доме в 70-е годы прошлого века: «Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате появится, кроме Босфора, еще два пролива, но, увы, не будет Стамбула».