В четверг, 16 июля, турки «зажгли» на Украине с откровенно недружественными для России заявлениями.
Турция предложила стать «крышей» Украины – Россия запретила турецкие персики
Комментарии
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Инна Каракеян
Напомню, что сказал Андрей Громыко в похожей ситуации на приеме в Белом доме в 70-е годы прошлого века: «Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате появится, кроме Босфора, еще два пролива, но, увы, не будет Стамбула».
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1 м.
Сергей Лазарев
Уран наш.
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3 н.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Хохлам уран пиндосы поставляют. Криво, коса, но работает.
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3 н.
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