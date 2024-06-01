Юные москвичи поучаствуют в онлайн-викторине о пищевой промышленности

Онлайн-викторина о пищевой промышленности пройдет с 1 по 15 июня в рамках проекта «Открой#Моспром». Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
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