Конфликт на Украине можно завершить, ликвидировав его виновников — "главарей нацистского режима в Киеве", в том числе президента Украины Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
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