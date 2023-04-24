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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Владелец швейцарского издания Weltwoche в эти выходные поехал лично проверить, как дела в Москве. Увиденное его удивило, о чем он бодро отчитался в своём репортаже и сразу попал в скандал, будучи, как и многие до него, записанным в "агенты Путина".

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