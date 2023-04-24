Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Владелец швейцарского издания Weltwoche в эти выходные поехал лично проверить, как дела в Москве. Увиденное его удивило, о чем он бодро отчитался в своём репортаже и сразу попал в скандал, будучи, как и многие до него, записанным в "агенты Путина".