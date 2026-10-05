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Look: Men stopped for driving 'an actual couch' on North Carolina road

Police in North Carolina are reminding residents to put "safety first" on local roads after two men were pulled over for driving "an actual couch.

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