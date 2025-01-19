В Иркутске установлен мемориал командирам ЧВК «Вагнер»

Иван Иванов Кому то такие памятники как кость в горле. Потому что, всё равно Наша сила- в правде!

С Серега УВАЖЕНИЕ-ВОИНАМ!За грехи земные они-ОТВЕТЯТ после смерти,но то,что они внесли немалую лепту в победу России над баньдерами-НЕОСПОРИМО!!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ-ВОИНПМ,Защитникам Руси!!