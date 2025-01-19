Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Не нужно тратить на эту скотину средства. Отправить на урановые рудники и он там полезное дело будет делать!«Сдохните, русски...
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В Иркутске установлен мемориал командирам ЧВК «Вагнер»

В Иркутске установлен мемориал командирам ЧВК «Вагнер»

В Иркутске на Александровском кладбище был торжественно открыт мемориальный комплекс, посвященный героям ЧВК Вагнер, павшим в 2022-2023 годах в ходе специальной военной операции.

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Комментарии
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Иван Иванов
Кому то такие памятники как кость в горле. Потому что, всё равно Наша сила- в правде!
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7 час.
С
Серега
УВАЖЕНИЕ-ВОИНАМ!За грехи земные они-ОТВЕТЯТ после смерти,но то,что они внесли немалую лепту в победу России над баньдерами-НЕОСПОРИМО!!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ-ВОИНПМ,Защитникам Руси!!
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7 час.
Астон Мартин
не стало вагнеров и Сирия ушла ...а олигархи все так же на своих местах ...
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7 час.

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