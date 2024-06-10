В Саратовской области оперативники пресекли деятельность нарколаборатории

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресечена противоправная деятельность двух граждан.
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