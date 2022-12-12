Кто такой Джон Голт? Дорогие читатели, с этого вопроса начинается повествование блистательного романа-антиутопии "Атлант расправил плечи", ответ на который герои романа и мы с вами будем искать на протяжении трех его частей .
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