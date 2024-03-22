«Они были в масках и стреляли в толпу»

Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» в Крокус Сити Холле произошел теракт. Неизвестные ворвались в здание концертного зала на северо-западе Москвы и открыли огонь по людям, после чего начался пожар.
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