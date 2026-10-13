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Адвокат голливудской актрисы объяснил ее дебош в самолете

Адвокат голливудской актрисы объяснил ее дебош в самолете

По данным издания New York Post, адвокат Сэльмы Блэр объяснил инцидент, произошедший на борту самолёта, тем, что актриса пропустила приём сильнодействующего лекарства .

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