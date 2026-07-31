НАШЕ ОТРАДНОЕ
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАШЕ ОТРАДНОЕ

8 подписчиков

В Отрадном прошёл комиссионный обход территории

Заместитель главы управы Ольга Шевченко, начальник отдела благоустройства Зоя Быкова, депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Егор Коробейников и представители ГБУ «Жилищник района Отрадное» провели комиссионный обход территории .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии