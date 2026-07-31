В Отрадном прошёл комиссионный обход территории

Заместитель главы управы Ольга Шевченко, начальник отдела благоустройства Зоя Быкова, депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Егор Коробейников и представители ГБУ «Жилищник района Отрадное» провели комиссионный обход территории .
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