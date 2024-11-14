Арендодатели теперь могут подключиться к «Яндекс Путешествиям» напрямую

Пресс-служба Яндекса сообщает, что арендодатели из крупнейших российских регионов теперь могут без посредников размещать квартиры, апартаменты и дома на «Яндекс Путешествиях» для сдачи в краткосрочную аренду.
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