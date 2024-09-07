Пиковая нагрузка на Аль-Фараби и Абая: начало учебного года снизило скорость на дорогах Алматы

Начало учебного года снизило скорость на дорогах Алматы, подсчитали аналитики Sergek ITS. С наступлением осени водителям необходимо закладывать на 30% больше времени для того, чтобы вовремя добраться до пункта назначения.
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