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Пиковая нагрузка на Аль-Фараби и Абая: начало учебного года снизило скорость на дорогах Алматы

Пиковая нагрузка на Аль-Фараби и Абая: начало учебного года снизило скорость на дорогах Алматы

Начало учебного года снизило скорость на дорогах Алматы, подсчитали аналитики Sergek ITS. С наступлением осени водителям необходимо закладывать на 30% больше времени для того, чтобы вовремя добраться до пункта назначения.

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