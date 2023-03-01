BAE Systems представила необычный дрон вертикального взлета Strix

Австралийское подразделение британской оборонной компании BAE Systems совместно с компанией Innovaero (Бруней) представили на авиасалоне в Авалоне (Австралия) свою последнюю разработку — гибридный военный беспилотник с вертикальным взлетом Strix.
Австралийское подразделение британской оборонной компании BAE Systems совместно с компанией Innovaero (Бруней) представили на авиасалоне в Авалоне (Австралия) свою последнюю разработку — гибридный военный беспилотник с вертикальным взлетом Strix.
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