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BAE Systems представила необычный дрон вертикального взлета Strix

BAE Systems представила необычный дрон вертикального взлета Strix

Австралийское подразделение британской оборонной компании BAE Systems совместно с компанией Innovaero (Бруней) представили на авиасалоне в Авалоне (Австралия) свою последнюю разработку — гибридный военный беспилотник с вертикальным взлетом Strix.

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