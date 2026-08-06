Экс-футболист Деменко: слова Тюкавина не идут "Динамо" на пользу

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар", а также за сборную России, в комментарии для "Газеты.
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