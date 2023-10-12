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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Ну достали Россию эти долбаные фашисты.Всемогущий Путин:...
  • Владимир Алтайцев
    Гнусь, русский язык не знающая, гниль антисоветская, вот и вали наххххххх  в те страны.Все-таки люди с д...
  • Владимир Елкин
    Какой защитник Отечества с двойным гражданством? Это "пятая колонна", готовая на всё ради своих шкурных интересов!Все-таки люди с д...

«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

  Почему Фридман вернулся в Россию из-за рубежа​   Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман на момент начала спецоперации на Украине проживал в Великобритании.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;а кто песков,&quot; - русофоб и слуга  определенных клановых структур , имеющих реальную власть в России !    И пляшет он  под их дудку !                                                                                            Путин может его убрать , но тогда потеряет одного из флюгеров - типа информатора - откуда ветер и какой дует , какой складывается расклад сил в верхах .... , и какие решения можно принимать исходя из этого !             Так  что , этот враг  песков  пока полезен !
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1 час.
Виктор Геманов
Кому этот флюгер полезен? Он дискредитирует ВВП,но прежде всего - Россию. Вот из-за таких типов и не уважают нашу страну. Слава богу, есть надежда, что известные три столпа: &quot;ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу&quot;&quot; ему не помогут!
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1 час.
НЗ
Наталья Зверева
как мог Песков пропустить это и не защитить *своего* человечка!
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1 час.

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