Почему Фридман вернулся в Россию из-за рубежа Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман на момент начала спецоперации на Украине проживал в Великобритании.
«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"а кто песков," - русофоб и слуга определенных клановых структур , имеющих реальную власть в России ! И пляшет он под их дудку ! Путин может его убрать , но тогда потеряет одного из флюгеров - типа информатора - откуда ветер и какой дует , какой складывается расклад сил в верхах .... , и какие решения можно принимать исходя из этого ! Так что , этот враг песков пока полезен !
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1 час.
Виктор Геманов
Кому этот флюгер полезен? Он дискредитирует ВВП,но прежде всего - Россию. Вот из-за таких типов и не уважают нашу страну. Слава богу, есть надежда, что известные три столпа: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу"" ему не помогут!
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1 час.
НЗ
Наталья Зверева
как мог Песков пропустить это и не защитить *своего* человечка!
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1 час.
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