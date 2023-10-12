«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

МГ

Малик Гумеров

"а кто песков," - русофоб и слуга определенных клановых структур , имеющих реальную власть в России ! И пляшет он под их дудку ! Путин может его убрать , но тогда потеряет одного из флюгеров - типа информатора - откуда ветер и какой дует , какой складывается расклад сил в верхах .... , и какие решения можно принимать исходя из этого ! Так что , этот враг песков пока полезен !