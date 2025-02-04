Жизнь Знаменская Американцы никогда не были надёжными партнёрами ни к одному государству, верить Американцам и США себя не уважать и предавать Россию.

ЮС Юдкевич Сергей Судя по ультимативным заявлениям, Донни не далеко ушел от Джо. Принимает решения за весь мир, придурок.