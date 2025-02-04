Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чего стоят ультиматумы Трампа

Чего стоят ультиматумы Трампа

Павел Шипилин Многообещающее поначалу правление Дональда Трампа все больше скатывается в импульсивный хаос — сегодня подписывается указ о 25-процентной пошлине, но уже завтра документ корректируется, срок начала действия откладывается на месяц.

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Жизнь Знаменская
Американцы никогда не были надёжными партнёрами ни к одному государству, верить Американцам и США себя не уважать и предавать Россию.
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19 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Судя по ультимативным заявлениям,  Донни  не далеко ушел от Джо.  Принимает решения за весь мир, придурок.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Царек Дондон конечно бизнесмен, но он бизнесмен-строитель а не торгаш,  а это совершенно разные направления бизнеса, да и не он командует штатами, поссорится с военным лобби, закончит как Кеннеди.
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14 час.
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