Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, израильский премьер Биньямин Нетаньяху вместо налаживания диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности сделал ставку на распространение через СМИ безосновательных утверждений об антисемитизме в России.
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