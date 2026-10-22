Страна и люди

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, израильский премьер Биньямин Нетаньяху вместо налаживания диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности сделал ставку на распространение через СМИ безосновательных утверждений об антисемитизме в России.