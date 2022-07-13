СМИ: ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область

«Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву» ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.
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