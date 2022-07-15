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«Торонто» подписал Годетта, Мете и Джорди Бенна на год. Все получат по 750 тысяч долларов

«Торонто» подписал защитников Виктора Мете и Джорди Бенна на год. Контракты обоих игроков – односторонние с зарплатой 750 тысяч долларов за сезон.

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