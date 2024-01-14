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Иммунолог Крючков: болезнь Х — это неизвестный вирус с пандемическим потенциалом

Иммунолог Крючков: болезнь Х — это неизвестный вирус с пандемическим потенциалом

«Инфекция Х» — это не какая-то конкретная болезнь. Это теоретический концепт, который означает некую неизвестную инфекцию с высоким пандемическим потенциалом, рассказал «360» иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», эксперт по общественному здоровью Николай Крючков.

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