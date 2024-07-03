Как избавиться от страха после ДТП

﻿﻿Помощь с публикацией. Неделю назад со мной произошел несчастный случай. Обстоятельства происшествия: Парень-негей, получивший грант на МКАД, сбил мою машину (ну как и мою машину, машину каршеринга, на которой я ездил, чтобы подзаработать).