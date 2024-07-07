Мария Машков, живущая в США, попросила помощи у ФСБ

Уехавшая в Соединенные Штаты дочь Машкова Мария попросила ФСБ о помощи Уехавшая в Соединенные Штаты дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова обратилась за помощью к ФСБ в связи с действиями мошенников.