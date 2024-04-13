Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами? Андрей Офицеров Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле «Бюргеншток» неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции.
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