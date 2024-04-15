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Муж блогера Лерчек намерен взыскать с нее при разводе более 1,2 млрд рублей

Муж блогера Лерчек Артем Чекалин намерен взыскать с нее при разводе более 1,2 млрд рублей, мужчина уже подал исковое заявление в суд о разделе имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

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