Ночной обзор: седьмой пакет санкций, возможное ослабление рубля, исключение России из FIFA 23

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов», пишет РБК.
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов», пишет РБК.
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