Комментатор рассказал об ультиматуме Пересу со стороны Red Bull Racing

Комментатор рассказал об ультиматуме Пересу со стороны Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolБританский комментатор Формулы 1 Дэвид Крофт рассказал, что команда Red Bull Racing настроена решительно в отношении Серхио Переса.
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