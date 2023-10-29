МО: Группа «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился информацией о том, что военнослужащие провели операцию, в ходе которой подавлению оказались подвергнуты порядка 15 артиллерийских расчётов нацистских формирований киевского режима.
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