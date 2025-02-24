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«Хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

«Хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

В конце января полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике официально стал игроком «Зенита». В обмен на суперзвезду «Ботафого» сине-бело-голубые отправили в Бразилию Артура (он присоединится к новой команде зимой) и Вендела, чей трансфер состоится летом.

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