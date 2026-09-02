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Воронежские новости

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Суд отклонил залог в три миллиарда рублей для основателя воронежского «ЭФКО»

Суд отклонил залог в три миллиарда рублей для основателя воронежского «ЭФКО»

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты об освобождении основного акционера группы компаний «ЭФКО» Валерия Кустова под залог в 3 миллиарда рублей, оставив его под стражей.

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