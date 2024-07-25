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Скандал в футболе на Олимпиаде-2024, Марио ушел из «Зенита», хозяева Игр 2030 и 2034, «Спартак» перехватил игрока у «Локо» и другие новости

1. Олимпийский футбольный турнир во Франции стартовал со скандала! Аргентина забила Марокко на 16-й добавленной минуте, сравняв счет – 2:2.

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