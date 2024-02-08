Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили долговременные укрытия ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожили долговременные укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении.
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