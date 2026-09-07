Политолог Трухачев: АдГ популярна в ФРГ, но правящей партией она пока не станет

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность не только в восточных землях ФРГ, но и на западе страны, однако ее популярность еще не столь велика, чтобы претендовать на общефедеральную власть и контроль над парламентом.
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