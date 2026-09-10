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Царьград

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Агентство "Прайм": родители откладывают покупку гаджетов на осень

Агентство "Прайм": родители откладывают покупку гаджетов на осень

Анна Найда из Университета управления ТИСБИ рассказала о предпочтении русских родителей откладывать покупку гаджетов до осени.

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