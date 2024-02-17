Украинский лидер Владимир Зеленский умеет «воевать» только за большие деньги. Так официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала падение Авдеевки, освобожденной российской стороной.
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