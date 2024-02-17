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Захарова о падении Авдеевки: Зеленский умеет «воевать» только за большие деньги

Захарова о падении Авдеевки: Зеленский умеет «воевать» только за большие деньги

Украинский лидер Владимир Зеленский умеет «воевать» только за большие деньги. Так официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала падение Авдеевки, освобожденной российской стороной.

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