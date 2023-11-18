В Новосибирской области семейный капитал получили больше 52 тысяч многодетных семей

Чаще всего жители региона используют деньги на улучшение жилищных условий.На территории Новосибирской области более 52 тысяч семей с большим количеством детей получили финансовую поддержку по национальному проекту.
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