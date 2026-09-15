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Чтение ради удовольствия улучшает психическое здоровье и препятствует деменции

Чтение ради удовольствия улучшает психическое здоровье и препятствует деменции

Наиболее убедительные данные о пользе чтения в детстве были получены в исследовании с участием более 10 тыс.

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