Песков высказался об отмене поездки президента Бразилии на БРИКС. Решение не связано с отказом Путина лететь на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с решением главы РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20.
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