Церковный праздник «День памяти апостола Матфея» отмечают в России 29 ноября в 2023 году Анна ЧернышоваСегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в России отмечается особый религиозный праздник — «День памяти апостола Матфея», который также известен как «Матфеев день».