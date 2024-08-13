Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский, напав на Курскую область поставил под угрозу Днепропетровск – Мосийчук

Зеленский, напав на Курскую область поставил под угрозу Днепропетровск – Мосийчук

Президент Украины Владимир Зеленский очень высоко поднял ставки, отдав приказ на вторжение в Россию. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного подразделения «Азов» (запрещен в РФ), участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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