Гений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы

Медвежий уголПолитикаГений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы19 миллионов рублей, которые фигурируют в деле, — смешная сумма для настоящих взяточников и коррупционеров.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИгорь СнетковА что раньше про него никто не знал?Просто пожадничал,с кем то не поделился и этим очень обидел больших людей из нашего правительства.Вывод,надо быть добрым.Александр ШевелевА сколько таких "сафоновых" по всей Руси? Причем чувствуют они себя в безопасности, позволяя нагло демонстрировать свою подобную "деятельность" строительством замков, обилием в парке престижнейших марок автомобилей и т.д. Почему бы нашим правоохранителям не посетить КАЖДЫЙ такой дворец, принадлежащий чиновнику, включая силовиков, любого ранга и не проверить его доходы и их соответствие расходам. Но ведь не мог же этот "перец" существовать в вакууме, чтобы никто и ничего не видел? А может быть это вся наша система прогнила и её надо кардинально менять? Только кто бы это сделал? Те, которые 30 лет её создавали или при попустительстве которых она создавалась? Те же депутаты ГД, 15 лет отказывающихся ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН "О борьбе с коррупцией"?Валерий ФедосеевПолицаи они и есть полицаи. Честного человека полицаем не назовут.Владимир СиденкоНе надо Госдуме годами работать над законодательством о борьбе с коррупцией, а в результате все "усилия" в свисток. У нас хорошие отношения с Китаем, а поэтому нужно не в ПАСЕ сидеть и сопли от обиды размазывать, а направить делегацию в Поднебесную за положительным опытом. В КНР жёстко борются с коррупцией и что? кто-то на западе кричит и возмущается? Нет!!! КНР не позволяет лезть в свои дела никому, а у нас с оглядкой на запад, как бы чего плохого не подумали. Вот сейчас заставляют узаконить однополые браки, а мы миндальничаем, всем раскланиваемся, вместо того чтобы резко осадить.Борис СосенкинА что не брать, когда дают.Wladimir СоснинОно и понятно,что такие как Сафоновы делятся доходами и их бизнес процветает.Не трудно догадаться почему его и его подельников взяли за задницу. Обнаглел и не делился.Кого-то сильно обидел.Разве это не так? Сколько таких дворцов по России?И что они все заработаны честным трудом?igor smirnowвся страна в таких генияхНиколай НегановЕсли глубоко копнуть, то наверняка во многих субъектах РФ можно выявить факты коррупции среди сотрудников ГИБДД. Далеко ходить не надо. Сосед Краснодарский край тоже славится. Стоит только проанализировать видео материалы из интернета. Летний период для сотрудников ГИБДД Краснодарского края - это время когда можно существенно повысить свое благосостояние за счет водителей, едущих на отдых.Александр AндреевИ в Брянской области шакалы есть номер 01-95Комментировать
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