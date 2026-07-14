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Клычков ограничил орловских чиновниках в использовании служебного транспорта

Клычков ограничил орловских чиновниках в использовании служебного транспорта

Губернатор Клычков утвердил новые ежемесячные нормы пробега служебного транспорта. Документ распространяет своё действие не только на членов правительства и руководителей различных ведомств и департаментов, но и на сенаторов и депутатов Госдумы от Орловской области.

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