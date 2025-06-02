Фестиваль еды для подростков состоится в «Благосфере»

В субботу, 7 июняв 12.00 Центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера» приглашает подростков и их родителей на TeensFest «Едимговорим» — фестиваль о еде и ее социальных контекстах.
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