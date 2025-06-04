Ведущего "Соловьев Live" Якеменко облили кефиром у англиканского храма. Видео. Как он там оказался?

Игорь Кинжалов

Как задолбали все просьбой о помощи, по телевизору с утра до вечера долдонят:"Помогите! Переведите, кто сколько может..." Пусть олигархи и депутаты помогают...ан..нет им же всё мало, они только себе улучшают материальную жизнь...Тогда - бог пусть вам помогает...