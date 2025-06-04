Ведущего "Соловьев Live" Якеменко облили кефиром у англиканского храма. Видео. Как он там оказался?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Активист одной из партий с возгласом - "Вали из России к своему брату-предателю!" - облил кефиром обозревателя канала "Соловьев Live" Бориса Якеменко.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Как задолбали все просьбой о помощи, по телевизору с утра до вечера долдонят:&quot;Помогите! Переведите, кто сколько может...&quot; Пусть олигархи и депутаты помогают...ан..нет им же всё мало, они только себе улучшают материальную жизнь...Тогда - бог пусть вам помогает...
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1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
В стране полный дурдом!
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22 час.
Валентин Щербаков
А что, не могли найти более правильный напиток....
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