Военное обозрение

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«Марлин» против «Винчестера»

«Марлин» против «Винчестера»

Современный стрелок с современным «марлином». Фото fieldandstream.com Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь И трогай в дорогу, поскольку Взбрела тебе в голову блажь.

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