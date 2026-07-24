«Что я могу сделать?» — история нападения собаки на внука Дарьи Донцовой вызвала спор о том, кто отвечает за агрессивное животное Елена ГалицкаяИстория с нападением собаки на семилетнего внука известной российской писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье стала предметом широкого общественного обсуждения.