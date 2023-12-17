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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид набрал 42 очка и 15 подборов, «Филадельфия» разгромила «Шарлотт» с разницей «+53»

Джоэл Эмбиид набрал 42 очка и 15 подборов, «Филадельфия» разгромила «Шарлотт» с разницей «+53»

«Филадельфия» в гостях разгромила «Шарлотт» – 135:82. Действующий MVP Джоэл Эмбиид набрал 42 очка, сделал 15 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и перехват (4 потери).

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