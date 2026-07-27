Внешние аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч за 13 и 20 долларов соответственно. Представлены новинки itel Zeno

Они уже поступили в продажу в ИндииКомпания itel представила новые портативные аккумуляторы Zeno емкостью 10 000 и 20 000 мАч, которые предлагаются по цене 1 299 и 2 069 рупий или 13 и 20 долларов соответственно в Индии.